Серия ударов армии РФ по энергетике Украины является частью более широкой кампании – ISW

Серия массированных ракетных ударов России по украинским энергетическим объектам является частью более широкой кампании. Таким способом Кремль пытается принудить Украину и Запад к самоудержанию в принятии политических решений.

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Также враг не оставляет попыток "заморозить" украинские население в зимний период. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты неоднократно атаковали украинскую инфраструктуру осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Министерство обороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар 12-13 декабря якобы в ответ на украинский удар по Таганрогу Ростовской области 11 декабря с использованием ракет ATACMS.

В ISW подчеркнули, что оккупанты, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого и удобно используют удар 11 декабря для оправдания российских ударов по украинской критической инфраструктуре.

Аналитики отметили, что подобные российские сообщения направлены на то, чтобы смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России. Также подобная риторика призвана поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю, направленную на то, чтобы заставить западные страны принять решения об использовании Украиной предоставленного Западом оружия и будущих мирных переговорах, которые принесут пользу России.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия намеренно ждала похолодания, чтобы нанести новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Эта атака врага была одной из самых больших.

Ранее сообщалось, что целями врага в этот раз были энергетическая инфраструктура и транспортные сети, в том числе на западе страны. Были атакованы ТЭС компании ДТЭК и другие энергообъекты в нескольких регионах, на 5 из 9 энергоблоков АЭС пришлось снизить мощность.

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