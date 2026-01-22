'Сестра испугалась': 15-летний парень рассказал о моменте удара РФ по Кривому Рогу. Видео

В момент российского удара по многоэтажке в Кривом Роге 15-летний Виталий вместе с 5-летней сестренкой находились в собственном доме. Когда раздался взрыв, дети выбежали на улицу.

Об этом подросток, который стал очевидцем российской атаки, рассказал журналистам. К счастью, дети остались невредимыми.

По словам мальчика, в момент прилета он был на кухне. Впоследствии он вместе с сестрой по совету родителей выбежал на улицу.

"Был на кухне, сестра испугалась. После прилета мы выбежали на улицу, потому что родители так сказали. Посмотрели, здесь все повылетало. Окна повылетали, а так все целы", – рассказал журналистам Виталий.

Российский обстрел Кривого Рога 22 января

Российские террористы нацелили на город дроны и ракеты. В результате атаки известно о по меньшей мере 11 пострадавших, среди них дети 10, 8 и 1,5 лет. Оккупанты попали по многоквартирному дому.

По предварительной информации, в медицинские учреждения доставили 8 пострадавших, в том числе полуторагодовалого мальчика. Состояние всех госпитализированных оценивают как средней тяжести, врачи оказывают необходимую помощь.

Двое детей в возрасте 8 и 10 лет также находятся в состоянии средней тяжести и были направлены каретами скорой помощи в детскую больницу.

В результате атаки без света остались около 10 тысяч абонентов. Система горводоканала частично работает на генераторах, водоснабжение сохранится, но с пониженным давлением.

Напомним, днем четверга, 22 января, российский беспилотник попал в жилой дом в Днепре. На месте вражеского удара вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали по меньшей мере 6 человек, среди них ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на четверг, 22 января, армия страны-агрессора России нанесла удары по Днепропетровщине. Под вражеской атакой оказались ряд громад области, а также Кривой Рог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!