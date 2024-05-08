'Шаблонная' риторика: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина в день 'инаугурации'

Накануне, 7 мая, в Кремле прошел дорогостоящий спектакль под названием "инаугурация президента РФ". Якобы переизбранный Владимир Путин после принесения присяги выступил с речью, в которой поблагодарил граждан России, жителей "исторических земель", участников "СВО", тех, кто "отстоял право быть вместе с Родиной" – и призвал Россию "объединиться для победы" , определение которой диктатор так и не дал.

В Институте изучения войны (ISW) внимательно выслушали абстрактную речь Путина и попытались определить, что стоит за его заявлениями. Анализ риторики, которую аналитики назвали "шаблонной", содержится в новом материале ISW.

Аналитики отметили, что Путин "начал свой пятый срок в должности президента России и отметил необходимость безоговорочного автократического правления в России, в то же время косвенно призывая к победе в Украине".

Диктатор рассыпался в благодарностях гражданам РФ, а также "жителям исторических земель России", которые "отстояли право быть вместе с родиной" – так, очевидно, Путин трактует сепаратизм и коллаборационизм, которые в самой РФ являются уголовно преследуемыми деяниями. Благодарности от правителя дождались и "участники СВО".

Также Путин призвал Россию "объединиться для победы". В чем именно, по его мнению, должна состоять эта победа, он не уточнил. Вместо этого напустил "тумана" относительно "серьезных вызовов", стоящих перед Россией.

"Путин давно оправдывает свои попытки уничтожить украинскую государственность тем, что Россия борется за "исторические земли" в Украине и идет на помощь "соотечественникам за рубежом", которые стремятся воссоединиться с Россией. Путин, вероятно, намерен признать войну, не возлагая повышенных ожиданий на перспективы России в Украине своим нечетким призывом к победе", – считают в ISW.

При этом диктатор фактически открытым текстом заявил, что и дальше будет "закручивать гайки" внутри страны, так как, по его словам, России "необходимо" сильное автократическое правление, потому что российская государственная и общественно-политическая система должна быть сильной и противостоять любым вызовам. и угрозам, обеспечивающим развитие, единство и независимость России.

Также Путин добавил, что чем больше будут объединяться и сплачиваться россияне вокруг него, тем лучше он будет править Россией. А чтобы ни у кого не возникло даже мысли сопротивляться усилению путинского режима, он пригрозил страшными последствиями: диктатор напомнил об исторических уроках относительно "трагической цены внутренних смут и потрясений".

"Путин регулярно ссылался на исторические параллели, чтобы оправдать свое собственное все более автократическое правление, предполагая, что автократия является российской традицией, и регулярно утверждал, что без бесспорной автократии Россия потеряет свой суверенитет... В остальном инаугурационная речь Путина была полна утомленной шаблонной риторики и нечетких призывов к национальному триумфу, а его сосредоточенность на внутренней стабильности указывает на то, что Путин, вероятно, пытался подчеркнуть российской общественности, что его пятый срок в должности президента и дальше будет все более автократическим", – резюмировали в ISW.

Напомним, 7 мая Путин в пятый раз принял присягу президента РФ. После "инаугурации", массово проигнорированной цивилизованными странами, диктатор выступил с речью, в которой заявил, что не отказывается от диалога с Западом, вспомнил о "СВО" и о том, что своей агрессией против Украины Россия якобы "держит ответ перед своей тысячелетней" историей".

В Гааге же в день "инаугурации" Путина устроили акцию с призывом наказать диктатора. Организаторы акции разместили у здания Международного суда ООН чучело диктатора в тюремной робе, в кандалах и с окровавленными руками и напомнили: место Путина не в Кремле, а в тюрьме.

Между тем, западные СМИ предполагают, пойдет диктатор на реальное обновление правительства, ограничится косметическими "перестановками" или вообще оставит всех чиновников на своих местах без каких-либо кадровых ротаций.