'Шанс на прорыв': ВСУ отбили почти 400 кв. км территории после блокировки оккупантам Starlink – WSJ

После потери россиянами доступа к спутниковому интернету Starlink, украинские войска вернули под свой контроль около 400 квадратных километров территории. Контрнаступление позволило снизить эффективность вражеской артиллерии и дронов и отодвинуть оккупантов от окраин Запорожья.

Как сообщает The Wall Street Journal, ограничение работы Starlink лишило оккупантов возможности видеть видео с дронов в режиме реального времени и оперативно координировать атаки. По словам собеседников издания, российские командиры были вынуждены возвращаться к устаревшим методам связи. Без спутникового интернета они были изолированы и не знали, что происходит за пределами их позиций.

В течение первых недель после отключения Starlink, ВСУ вернули под свой контроль около 388 квадратных километров (150 квадратных миль) территории. В издании отметили, что февраль стал первым месяцем с 2023 года, когда Киев получил больше территории, чем потерял.

Украинские войска сразу заметили снижение активности вражеских дронов и смогли действовать практически без угрозы со стороны беспилотников. Вместе с тем бойцы ВСУ могли перехватывать радиосвязь врага. Это позволило узнать прямые команды и маршруты передвижения противника.

Несмотря на попытки России различными способами восстановить связь, ни один из обходных путей не был настолько эффективным, как Starlink. По оценкам украинских войск, россияне восстановили лишь около 60% предыдущего уровня координации.

На руку ВСУ сыграл и хаос в тылу оккупантов. Военные отправляли на вражеские позиции небольшие группы, что создавало иллюзию большего прорыва и деморализовало россиян.

Напомним, военнослужащие ВС РФ потеряли доступ к спутниковому интернету, потому что командование ВСУ и Минобороны обратились непосредственно к основателю SpaceX Илону Маску. Он согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. Процесс начался в конце января.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации ISW, Силы обороны Украины 11–15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

