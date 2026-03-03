'Шанс устоять однозначно есть': эксперт оценил состояние оборонительных рубежей в Донецкой области

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло оценил состояние оборонительных рубежей в Донецкой области. Он высказался о ситуации на Купянском и Славянско-Краматорском направлениях во время интервью, обнародованного недавно.

Эксклюзивный разговор с экспертом опубликовало издание OBOZ.UA. Жмайло ответил на вопросы о готовности оборонительных линий и объяснил, кто сейчас отвечает за их обустройство. "Вопросы рубежей всегда болезненные", – отметил он.

Как меняли систему

По словам эксперта, в прошлом году в Украине провели реформирование подхода к обустройству оборонительных рубежей. Теперь за третью линию обороны отвечают военные администрации, за вторую – бригады. В штате бригады предусмотрен заместитель командира, который отвечает исключительно за оборонительные сооружения.

"А за первую линию обороны отвечают те подразделения, которые держат тот или иной тактический участок", – объяснил Жмайло. Он подчеркнул, что распределение ответственности стало более четким, хотя сам процесс остается сложным.

Ситуация на направлениях

Оборонительные рубежи вокруг Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки готовили еще с 2014 года. Кроме того, к северу от Покровска обустроены дополнительные позиции, которые должны сдерживать российские силы в случае завершения захвата Покровско-Мирноградской агломерации.

"Конечно, эти рубежи далеки и не настолько идеальны, насколько они должны быть, но они, как бы там ни было, есть", – сказал эксперт.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию возле Константиновки. По его словам, последние месяцы российские атаки развиваются именно на этом направлении, однако украинские позиции остаются за пределами города.

"По Константиновке видно, что все накаты россиян последних нескольких месяцев развиваются, а позиции наших сил находятся за городской чертой. Поэтому, как бы там ни было, шанс устоять и продержаться этот год однозначно у нас есть", – отметил Жмайло.

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Константиновку фосфорными боеприпасами. Под ударом врага оказался жилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители. Очередное российское преступление удалось заснять пилотам пограничного подразделения "Феникс".

Как писал OBOZ.UA, несмотря на вражеские атаки, город находится под контролем украинских военных. Ранее российские пропагандисты распространяли информацию о якобы захвате железнодорожного вокзала в Константиновке. Однако украинские подразделения остаются в уничтоженном населенном пункте.

