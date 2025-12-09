Шансов спастись нет: ВСУ провели зачистку от оккупантов леса на Лиманском направлении. Видео
Пилоты FPV батальона SIGNUM из состава 53 отдельной механизированной бригады провели зачистку леса на Лиманском направлении, уничтожив группы российских оккупантов, которые пытались спрятаться в зарослях. Операция состоялась в последние дни, и ее ход обнародовали через видеозапись, на которой видно, как дроны перехватывают и поражают противника.
Официальный Telegram-канал подразделения SIGNUM опубликовал кадры работы экипажей и объяснил, что враг регулярно пытается использовать Лиманские леса как укрытие для перегруппировки. В сообщении подчеркнули: "Шансов спастись у оккупантов нет. FPV экипажи работают точно и жестко: обнаруживают группы оккупантов, сопровождают их сквозь лесные тени и уничтожают еще до того, как те успевают рассыпаться или спрятаться".
Подразделение SIGNUM давно зарекомендовало себя как одно из самых инновационных в Вооруженных силах, ведь именно его бойцы одними из первых в мире смогли эффективно применить FPV-дроны-камикадзе в боевых условиях. Иногда удивляешься, как быстро они адаптируются к новым технологиям – возможно, это и есть их главная сила.
SIGNUM создали в феврале 2022 года как добровольческий отряд под командованием воина с позывным "Сова". Подразделение сначала действовало в 93 бригаде "Холодный Яр", участвуя в обороне Мощуна, Ирпеня и других населенных пунктов под Киевом, а затем перешло в 53 бригаду.
Дроны на новом уровне
Еще в июне 2022 года SIGNUM совершил удар, вошедший в историю – тогда операторы зафиксировали видео "Синие Двери", в котором спортивный квадрокоптер с импровизированным зарядом поразил вражескую российскую цель. Эта операция стала прорывом: бойцы вспоминали, что первая попытка провалилась из-за проблем с батареей, но после быстрого исправления техника сработала идеально. Оператор с позывным "Швайгер" называл этот момент точкой, изменившей подход к применению дешевых дронов с высокой эффективностью.
В 2023 году SIGNUM уничтожил более 180 единиц техники, а в первой половине 2024-го – уже более 350. Подразделение отличилось во время боев за Соледар и Бахмут, не потеряв позиций несмотря на интенсивное давление противника. Они первыми массово сбили 65 российских разведывательных БПЛА под Бахмутом, что, возможно, удивило даже их союзников. А с лета 2024 года начали активно использовать FPV-ПВО, уничтожив более 70 воздушных целей, включая Ланцеты и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.
В 2025 году батальон перешел к новой тактике, сбивая иранские Shahed FPV-перехватчиками. Кроме того, в Серебрянском лесничестве они создали 15-километровую "кил-зону", применив оптоволоконные дроны для дистанционного поражения целей.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Лиманском направлении продолжают наносить потери противнику. Защитники массово ликвидируют оккупантов, которые пытаются прорываться к Торскому.
Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что целью захватчиков на этом участке фронта решение проблемы с доступом оккупированных территорий Донбасса к каналам с водой. Так, сейчас псевдореспублики "Д/ДНР" включают воду жителям раз в несколько дней.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!