Шесть испанских танков Leopard 2 для ВСУ прибыли в Польшу – Роблес

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о прибытии первых шести танков Leopard 2A4, обещанных Испанией Украине, в Польшу в пятницу, 28 апреля. Танки покинули порт Сантандер неделю назад и уже доставлены в Польшу для передачи Украине.

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Об этом сообщает издание Bild. Конечная точка прибытия Leopard 2A4 не разглашается.

Как отметила Маргарита Роблес, первая партия танков Leopard 2A4 прибыли в Польшу, откуда они поедут по железной дороге на позицию, которую не разглашают из соображений безопасности.

"Сегодня утром в польский порт прибыли шесть "леопардов", которые были отремонтированы Испанией и будут доставлены в Украину. Сегодня начинается железнодорожный путь", – сказала министр.

Кроме того, четыре танка Leopard, которые сейчас находятся на ремонте на заводе в Севилье, также будут отправлены в Украину. Однако, как отметила Маргарита Роблес, эти танки находились в более плохом состоянии, чем первые шесть, и поэтому требуют более длительного ремонта, который займет около двух месяцев, прежде чем они будут готовы для отправки.

"Защищая Украину, мы не только защищаем территориальную целостность и суверенитет страны, но и поддерживаем право на легитимную самооборону, закрепленное в Уставе ООН", — заявила Роблес.

Необходимо отметить, что Испанский Leopard, который был отправлен из Сантандера в прошлую субботу, представляет собой более старый Type 2A4. Они давно были выведены из эксплуатации и с 2012 года находились на консервации на складе под Сарагосой.

Танки были капитально отремонтированы и испытаны для использования в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания сообщила о передаче Украине первой партии боевых немецких танков Leopard 2A4 – шесть из десяти. Технику доставят по морю и суше примерно за неделю. Глава испанского Минобороны подчеркнула, что танки отправили по морю сначала в Польшу. Вместе с ними – еще 20 единиц других тяжелых транспортных средств для ВСУ.

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