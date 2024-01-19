Шесть защитников из Прикарпатья погибли в боях за Украину

Шесть военных из Прикарпатья погибли на войне РФ против Украины. Сообщается о гибели Николая Морозюка, Руслана Шелембина, Василия Лиховидюка, Василия Товарницкого, Виталия Ивасюка и Игоря Лаврива.

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Об этом рассказали местные власти. Украинские защитники погибли в разное время при выполнении боевых задач.

Николай Морозюк родился в 1979 году, жил в селе Ковалевка Нижневербежской территориальной громады. Служил водителем-кузнецом отделение слесарно-механических работ ремонтного взвода автомобильной техники. Воин погиб 13 января 2024 при выполнении боевого задания.

Руслан Шелембин 1984 года рождения родом из села Молодятин в Печенежинской общине. Воевал с 2014 года; в апреле 2022 года снова пошел на войну. Служил старшим стрелком-оператором. Погиб 16 января 2024 в Запорожской области.

Родившийся в 1978 году Василий Лиховидюк жил в селе Богровка Солотвинского поселкового совета. После женитьбы перебрался в село Великий Кунинец Вишневецкой территориальной громады Тернопольской области. Погиб 16 января 2024 в Запорожской области, получив серьезные травмы.

Василий Товарницкий 1975 года рождения, жил в селе Вербовец Косовской общины. Погиб 25 декабря 2023 вблизи города Авдеевка.

Виталий Ивасюк 1983 года рождения жил в селе Фатовец Коломыйского района. Служил стрелком-снайпером в отдельном горно-штурмовом батальоне. Погиб 16 января 2024 года вблизи села Синьковка Харьковской области.

Игорь Лаврив, родившийся в 1982 году, жил в селе Тужилов Калушской общины. Был главным сержаном, командиром штурмового отделения. Погиб 15 января 2024 года в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, от ранений, полученных в боях с врагом, погиб 27-летний воин Сергей Петрив из Тернопольщины. Защитник воевал на Лиманском направлении, свой последний бой принял в районе Серебрянского леса.

Тем временем бойцы Национальной гвардии Украины на одном из восточных направлений пополнили обменный фонд семью российскими оккупантами. Защитники отразили попытку противника продвигаться вперед и продолжают удерживать свои позиции.

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