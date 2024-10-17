'Шастали и были уничтожены': в ГУР показали 'зачистку' оккупантов возле украинской границы. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры боевой работы по уничтожению российских оккупантов, которые "заблудились" вблизи украинско-российской границы. В результате попаданий FPV-дронов спецподразделения Firebird враг понес потери живой силы и техники.

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Соответствующее видео 17 октября было опубликовано в официальном Telegram-канале ГУР. "Шастали и были уничтожены – оккупанты возле границы понесли потери", – говорится в публикации.

Как рассказали в ГУР, воины подразделения Firebird продолжают боевую работу вблизи границы со страной-агрессором РФ.

Мастера FPV добираются даже до труднодоступных мест, где "жестко и справедливо" наказывают захватчиков, уничтожают российскую бронетехнику, пушки, транспорт и средства связи, говорится в сообщении ГУР.

"Шастать – запрещено! Слава Украине!" – заявили в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки РФ потеряла на фронте в Украине 244 единицы вооружения и военной техники, а также около 1420 своих оккупантов. С начала полномасштабного вторжения обезврежено около 674 270 человек живой силы противника.