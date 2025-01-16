Школы и садики Полтавщины будут работать 17 января дистанционно из-за угрозы обстрела? В ОВА ответили на громкие слухи

В сети появилась информация о том, что школы и детские сады в Полтавской области 17 января будут работать исключительно дистанционно. Такие меры якобы связаны с высокой угрозой обстрела.

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Примечательно, что позже информацию о дистанционном обучении 17 января официально подтвердили. Об этом OBOZ.UA сообщили представители областной военной администрации.

По информации ОВА, распоряжение о том, что учебные заведение 17 января должны перейти на дистанционный режим работы, было предоставлено департаментом по оборонной работе.

Стоит отметить, что распоряжение департамента касается дошкольных учебных заведений. Информации о других учреждениях Полтавщины пока не поступало.

Жители Полтавской области начали встревоженно обсуждать данную информацию в соцсетях. Родители школьников пишут, что администрация школ советует 17 января оставить детей дома и находиться в безопасном месте.

Кроме того, некоторые утверждают, что подобные предупреждения также были разосланы в школы и садики Киевской, Харьковской и Днепропетровской областей. Однако пока эта информация остается на уровне слухов в мессенджерах.

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