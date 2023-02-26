Шмыгаль про РФ: ближайшие 100 лет никакого примирения и прощения

После того, как Россия развязала войну против Украины, о каком-либо сотрудничестве и примирении между россиянами и украинцами следует забыть на ближайшие сто лет. Государство-агрессор должно быть демилитаризовано и лишено ядерного вооружения, там также должны быть проведены демократические преобразования.

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В настоящее время РФ является несомненным ядерным террористом, угрожающим всему миру. Об этом в интервью немецкому изданию Focus рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, текст интервью опубликован на сайте Кабмина.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности примирения между россиянами и украинцами, глава украинского правительства подчеркнул, что шансы на примирение могут появиться только через столетие.

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также наметил свое видение того, как должно происходить разоружение государства-агрессора. В Киеве этот процесс видят, в частности, и в усилении международной изоляции России, и в росте мощи украинской армии.

"Санкции, отказ от сотрудничества с Россией, конфискация российских активов, военная помощь Украине. Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными. Поставка почти всех видов тяжелого вооружения, а также подготовка украинских пилотов означает, что есть перспектива дальнейших шагов", – убежден премьер-министр Украины.

Глава украинского правительства предположил, что отказ Украины от ядерного оружия на заре независимости мог стать одной из ошибок, которые в конце концов и сделали возможной агрессию РФ. Впрочем, важнее, чтобы мир понял, что Россия превратилась в ядерного террориста.

"Возможно, если бы Украина осталась ядерным государством, этой войны, вероятно, не произошло бы. Но наверняка этого никто не может сказать. Что мы точно можем сказать, так это то, что Россия является ядерным террористом. И не только потому, что у нее есть ядерное оружие. Оккупация Запорожской атомной электростанции и ненадлежащее обращение с ней свидетельствуют о явных террористических намерениях со стороны россиян. Они открыли шлюзы Каховского водохранилища и спускают воду. Это может сделать невозможным забор воды для охлаждения Запорожской атомной электростанции в ближайшее время. Это может повлечь за собой ядерную катастрофу" , – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минобороны Испании заявили, что путинская Россия представляет угрозу для человечества. Об этом свидетельствуют последние заявления российского диктатора Владимира Путина, который, даже осознавая неизбежность поражения РФ в войне с Украиной, поддерживаемой свободным миром, заявляет, что "война не закончится", а Россия "не может проиграть".

В Испании не видят подготовки РФ к использованию ядерного оружия, однако не исключают, что Путин может в конце концов начать ядерную войну.

Также сообщалось, что США официально установили, что Россия совершила преступления против человечества в Украине. С таким заявлением на Мюнхенской конференции безопасности выступила вице-президент США Камала Харрис. Она заверила: никто из причастных к совершению этих преступлений не сможет уйти от ответственности.