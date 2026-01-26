'Сходили в АТБ за оккупантами': воины ССО зачистили захватчиков, которые держали позиции в разрушенном супермаркете в Купянске. Видео

Группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций Украины продолжают уничтожатьоккупантов в Купянске, на Харьковщине. Во время разведки центра города бойцы обнаружили позиции российских захватчиков в разрушенном супермаркете и домах рядом.

Деталями успешной операции поделились в Telegram-канале Сил специальных операций. Также бойцы поделились эпическими кадрами ликвидации врага.

Украинским защитникам удалось убить двух захватчиков, еще двух взяли в плен. Благодаря этому смежные подразделения смогли выбить захватчиков из центральной части города.

В ССО отмечают, что выполнение разведки и боевых задач в плотной городской застройке требует высокого уровня подготовки.

Напомним, украинские военные продолжают методичную ликвидацию оккупантов. Пограничники показали, как уничтожают элиту российского ГРУ в лесах Черниговщины.

Также OBOZ.UA сообщал,за сутки 24 января Силы обороны отминусовали еще 1020 российских захватчиков. Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

