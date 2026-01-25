Охота на 'Сенеж': пограничники показали, как уничтожают элиту российского ГРУ в лесах Черниговщины. Видео

Украинские военные продолжают методическую ликвидацию оккупантов. На этот раз пограничники показали, как уничтожают элиту российского ГРУ в лесах Черниговщины.

Эффектное видео операции опубликовали в ГПСУ. Там отмечают, что охота на врага из центра специального назначения "Сенеж" оказалось достаточно удачной.

Пограничники рассказали, что эти российские военные называют себя "элитой" и проходят "обряд кровью" во время которого убивают гражданских. Но в лесах Черниговщины российское спецподразделение "Сенеж" встретило тех, кто оказался сильнее их спецподготовки.

"В этом сюжете – история противостояния на границе. Как обычные украинские мужчины – вчерашние строители и учителя – "переигрывают" профессиональных российских убийц благодаря уму и технологиям. Мы заберем вашу жизнь, как вы забираете жизни наших граждан. "Око за око". Смотрите, как пограничники держат северный рубеж и превращают леса в непроходимую ловушку для врага", – говорится в подписи об удачной операции.

Ранее сообщалось, что украинские воины продолжают удерживать позиции в Покровске Донецкой области. Там они наносят врагу немалые потери, а по возможности – еще и пополняют обменный фонд. Очередных трех пленных захватили пехотинцы из рядов 155 ОМБр, действовавшие под прикрытием беспилотников и смогли сорвать вражеский штурм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что за сутки 24 января Силы обороны отминусовали еще 1020 российских захватчиков.

Также украинские воины обезвредили два танка, одну боевую бронированную машину, 32 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 15 ракет, 847 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 115 единиц автомобильной техники оккупантов.

