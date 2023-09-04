Шойгу хочет мобилизовать на войну в Украине еще 200 тысяч россиян. Документ

В Российской Федерации официально запускают новую волну так называемой частичной мобилизации. Министр обороны России Сергей Шойгу уже подписал соответствующий приказ.

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В сети обнародовали копию документа. Согласно ему, глава российского минобороны планирует дополнительно мобилизовать на войну в Украину еще 200 тысяч россиян.

Такое количество оккупантов собираются набрать за два месяца – согласно приказу Шойгу, это должно произойти до 1 ноября текущего года.

"Представителям военных комиссариатов субъектов РФ во взаимодействии с представителями органов местного самоуправления организовать призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации 200 000 граждан, в срок не позднее 01.11 2023г.", – говорится в приказе Шойгу.

Приказ подписан в понедельник, 4 августа, а вступает в силу документ 11 сентября.

Отметим, что, несмотря на то, что руководство страны-агрессора говорит о так называемой частичной мобилизации, на самом деле в РФ продолжается полноценная мобилизационная кампания. По данным Главного управления разведки МО Украины, она ежемесячно затрагивает около 20 тысяч мужчин.

Произведя несложные математические расчеты, можно подсчитать, что запланированное Шойгу количество в 200 тысяч мобилизованных такими темпами можно набрать за 10 месяцев. Для того чтобы уложиться в намеченные главой российского минобороны сроки, нужно увеличить темпы мобилизации в 5 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Представитель ГУР Вадим Скибицкий отмечал: массовая мобилизация в Российской Федерации будет непопулярным решением, но у путинского режима нет другого выхода.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что страна-агрессор Россия задумала в рамках новой волны мобилизации набрать еще 450 тысяч человек. Он призвал этого не боятся, поскольку все эти оккупанты будут ликвидированы в Украине.

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