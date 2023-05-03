Шойгу ведет свою игру: в ISW объяснили, почему в минобороны РФ заговорили о наращивании производства ракет и оружия

Шойгу пытается отвлечь от обвинений в том, что минобороны России не может обеспечить войско достаточным количеством боеприпасов. С этой целью он недавно заявил, что российская оборонная промышленность увеличивает производство высокоточных ракет.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Также военный преступник Шойгу утверждает, что в настоящее время армия России обеспечена достаточным количеством боеприпасов, чтобы нанести значительный ущерб украинским силам.

Шойгу заявил о начале успешного серийного производства высокоточных ракет и планах удвоить текущий объем производства в ближайшее время. Таким образом, в Министерстве обороны России хотят продемонстрировать свои проактивные действия и готовность к усилению военных действий, чтобы уменьшить беспокойство в информационном пространстве РФ относительно предстоящего контрнаступления ВСУ.

ISW также отмечает, что российское военное командование осуществляет реорганизацию руководства в органах управления, отвечающих за материально-техническое обеспечение и формирование военных сил, после того, как командиры, которые были против Герасимова, и ядро ​​Минобороны России, частично вернули поддержку президента РФ Путина.

В то же время Евгений Пригожин, владелец ЧВК "Вагнер", продолжает утверждать, что Минобороны России предприняло умышленные действия, чтобы наемники "Вагнера" ​​потерпели поражение в Бахмуте, поскольку они получают катастрофически малое количество снарядов. По словам российских командиров, это приводит к большим потерям и медленному продвижению на поле боя.

Напомним, что ранее Шойгу озвучил планы оборонпрома России. Министр обороны РФ заявил об увеличении темпов производства оружия и техники для использования в захватнической войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина. Кремлевский лидер так боится предательства, что проводит постоянную ротацию среди своих охранников.

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