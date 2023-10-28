Шольц: война Путина определила круг друзей России, а мы стоим на стороне Украины

В Германии подтвердили, что продолжают крепко стоять на стороне Украины, помогать государству гуманитарно и финансово, а ее армии – оружием. Там подчеркнули, что захватническая путинская война определила круг "друзей" России, среди которых сейчас есть террористы ХАМАС.

Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подводя итоги состоявшегося 27 сентября заседания Совета Европейского Союза, передает Укринформ. Он выразил убеждение, что Кремль, начиная вторжение в Украину, возможно, и не планировал брать себе в союзники тех, кого имеет в друзьях сегодня.

Так Шольц прокомментировал визит делегации ХАМАС в российскую столицу Москву.

"Когда кто-то начинает преступную войну, как это сделал Путин, он видит, куда это ведет, что он вдруг получает партнеров, на которых раньше, возможно, совсем не смотрел", – сказал немецкий канцлер.

Он отметил, что у российского диктатора Путина есть империалистические планы увеличить свою собственную империю. Поэтому он начал вторжение, которое каждый день приводит к разрушению городов в Украине и многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Видео дня

"Это не должно у него получиться. Мы крепко стоим на стороне Украины и будем продолжать поддерживать государство финансово, гуманитарно, а также оружием", – заявил Шольц.

Политик отметил, что ЕС уладит споры и сделает все необходимое для финансовой стабильности Украины. Шольц признал, что предстоит сложная работа, но ее необходимо выполнить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 октября Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Президент поблагодарил главу немецкого правительства за поддержку, которую Германия оказывает Украине.

– Шольц осудил заявления президента России Владимира Путина о ситуации в Израиле. Он возмутился и сказал, что "нет ничего более циничного", чем высказывание кремлевского диктатора, который осудил Израиль и фактически поддержал ХАМАС.