Шольц заговорил 'о плохих новостях' после разговора с Путиным, а Туск заверил, что ближайший период станет 'решающим'

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что его телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным был нужен, что убедить того в непреклонности поддержки Украины ее партнерами. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил: "телефонная дипломатия" не способна заменить настоящую помощь со стороны Запада.

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В частности, 17 ноября Шольц на пресс-конференции в аэропорту перед отлетом в Рио-де-Жанейро на саммит G20 сказал, что его звонок Путину был правильным шагом. В то же время он заявил, что позиция кремлевского лидера относительно войны в Украине не изменилась, "и это плохая новость".

Премьер Германии назвал разговор с Путиным исчерпывающим. Война закончится только тогда, когда глава России откажется от своих имперских целей, сказал Шольц.

По словам Шольца, поговорить с диктатором, что он давно обещал сделать, "было важно".

В частности, необходимо было сказать Путину, что он "не должен рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других в мире уменьшится", а также на то, что ничто не может решаться через головы украинцев.

Шольц добавил: в последние дни и недели он обсуждал ситуацию в Украине со многими партнерами, в частности, с президентом США Джо Байденом и его избранным преемником Дональдом Трампом, с лидерами Великобритании и Франции "и много раз" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Канцлер также сказал, что считает плохой идеей, если бы состоялся разговор между Трампом и Путиным и не было бы разговора между Путиным и главой правительства важного государства Европы.

Шольц также призвал не питать иллюзий и быть наивными, поскольку РФ готова "рисковать ресурсами, в том числе и своими людьми, для осуществления плана захватить Украину, отобрать у нее суверенитет и демократию".

"Мы не можем этого позволить и не позволим. Поэтому важно дать сегодня понять, что мы не прекратим нашу поддержку. Со стороны России было бы иллюзией думать, что Украина в будущем не сможет рассчитывать на нашу поддержку", – сказал политик.

По словам Шольца, Украина справедливо защищает свою свободу и может положиться на помощь многих друзей мира. В Европе крупнейшим поставщиком помощи является именно Германия, так будет и дальше, заверил он.

"Мы передаем то, что обещали", – заявил канцлер.

Канцлер также выразил сожаление по поводу того, что Зеленский не был приглашен на встречу G20 в Бразилии, в отличие от предыдущих, и заявил, что он и некоторые другие лидеры активно лоббировали эту идею.

А премьер Польши Дональд Туск на официальной странице X заявил, что российского диктатора невозможно остановить телефонными разговорами. Он напомнил о новом массированном ударе РФ по Украине, который агрессор нанес утром в воскресенье.

"Путина телефонными звонками никто не остановит. Ночная атака, одна из самых больших в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку Украины со стороны всего Запада", – заявил Туск.

Он добавил, что следующие недели "будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего".

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября Шольц впервые за два года имел телефонный разговор с Путиным. Канцлер Германии призвал вывести войска РФ из Украины, а Путин в очередной раз обвинил в войне "агрессивную политику НАТО".

После этого разговора Шольц позвонил по телефону Туску. Премьер Польши рассказал, что "был рад услышать" от Германии позицию "ничего об Украине без Украины". А накануне разговора с Путиным канцлер Германии провел телефонный разговор с Зеленским.

Президент Украины раскритиковал разговор Шольца с Путиным. Он назвал ее "ящиком Пандоры", который раскрывает путь к ослаблению изоляции РФ – именно того, к чему и стремится лидер Кремля.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что контакт с Путиным грозит возвращением к франко-немецко-нормандскому формату.

Премьер Канады Джастин Трюдо со своей стороны поддержал идею Шольца относительно звонка Путину. По его словам, взаимодействие с главой Кремля нужно для прекращения войны.