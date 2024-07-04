Шольц заявил, что Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое приведет к капитуляции Украины

Германия никогда не поддержит прекращение огня, которое привело бы к капитуляции Украины и аннексии большей части ее территорий. Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать свою агрессивную войну.

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Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на сессии вопросов и ответов в Бундестаге. Об этом сообщает Die Zeit.

Депутат от "Левых" Гезине Летч спросила Шольца, может ли он заверить, что Германия не станет участником войны в Украине.

Шольц ответил, что может предоставить такую гарантию, добавив: "Это моя позиция как канцлера".

Он также подчеркнул, что Германия никогда не поддержит перемирие, предусматривающее капитуляцию Украины.

"Странное "мирное предложение" президента России Владимира Путина, которое означало бы только дальнейшие аннексии украинской территории, показывает, насколько цинично там люди думают и что Путин не намерен прекращать свою войну", – сказал он.

Следует отметить, что во время Саммита мира Олаф Шольц резко выступил против немедленного прекращения огня в Украине. Он заявил, что без глубоких переговоров и четкой дорожной карты к справедливому и продолжительному миру такая пауза лишь легитимирует российский захват украинских территорий и создаст новый замороженный конфликт.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин выдвинул циничные условия для начала переговоров с Киевом. Украинцы бурно отреагировали на эти "условия мира" и отправили русского царя "за кораблем".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал цинические условия, которые в очередной раз выдвинул кремлевский диктатор Владимир Путин для начала переговоров с Киевом. Он призвал не доверять этим "предложениям", поскольку российский лидер не остановится в Украине.

Ранее сообщалось, что после решения Соединенных Штатов и европейских союзников позволить Украине атаковать по территории РФ их оружием диктатор РФ Владимир Путин взорвался потоком новых угроз, заявив, что может предоставить оружие определенным странам для нанесения ударов по западным целям, и снова стал размахивать своей ядерной дубинкой. .

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