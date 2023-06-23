Штефан 'Штирлиц': у украинской армии есть свои ноу-хау на войне. Почему сроки завершения контрнаступления – не главное. Интервью

Сейчас украинские Силы обороны имеют успех на всех участках фронта. Разница состоит лишь в том, что где-то он больше, где-то меньше. Не существует приоритетной и второстепенных целей этой стратегической операции, есть только одна цель: полное изгнание врага из Украины, и это обязательно произойдет. Однако не стоит привязываться к определенным датам и слишком торопиться, как это любит делать российский оккупант, ведь высшая ценность Украины – это жизнь наших защитников.

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Впрочем, Силы обороны могут добиться больших успехов на поле боя при условии еще большей военной поддержки от западных партнеров. Все остальное у них уже есть: и сила духа, и собственные ноу-хау ведения современной войны. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

– Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия продвигается вперед на южном направлении, а на востоке упорно держит оборону. Можно ли говорить о том, что именно южное направление наши Силы обороны избрали в качестве приоритетного?

– Мы не можем говорить об определенных приоритетных направлениях, ведь каждый метр украинской земли для нас в приоритете. Наш приоритет – освобождение всей территории Украины, а не какого-то отдельного направления.

Есть успехи на всех участках фронта, но на некоторых эти успехи больше, на некоторых – меньше.

– Что бы вы могли ответить украинцам, которые ожидают очень быстрого и очень масштабного контрнаступления, освобождения оккупированных территорий?

– Я хочу сказать, что есть тактика, а есть стратегия. Что-то планировать быстро и быстро делать – этого не будет. Все происходит постепенно, по плану, и в свое время вся украинская территория будет обязательно освобождена.

– По вашим оценкам, на чем именно сейчас сосредотачивают внимание украинские Силы обороны, украинский Генштаб? В чем состоит локальная текущая цель?

– Локальная цель сегодня такая же, как и глобальная, – освобождение всей Украины. Нельзя говорить о каких-либо отдельных целях.

– Интересует ваша оценка того, что происходит на юге нашей страны. По вашему мнению, каково главное препятствие для быстрого продвижения к админграницам? И наоборот, какие возможности на этом направлении имеют украинские Силы обороны?

– Наши возможности напрямую связаны с боевым духом украинских воинов и с помощью, которую нам предоставляют западные партнеры. Главное препятствие? Его как такового нет, но желательно, чтобы количество техники и вооружения было увеличено.

– Вы имеете в виду, в частности, и дальнобойные средства поражения?

– Именно так.

– Бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что украинская армия сможет дойти до Крыма уже до конца лета, но для этого необходимо расширить военную помощь Украине. Если действительно наша армия будет иметь абсолютно все, что нужно, включая истребители F-16, действительно ли эта задача может быть выполнена уже в течение нескольких месяцев?

– Я скажу, что наша главная цель – не какие-то определенные даты, как у россиян. Мы планируем все постепенно, ведь наша главная цель, в отличие от врага, – сохранение жизни наших воинов. Поэтому мы не говорим о том, когда именно украинская армия должна выйти на админграницу с Крымом – через месяц, полтора или два.

– По вашим оценкам, в чем сегодня состоит наибольшее преимущество украинских Сил обороны по сравнению с армией оккупанта? Мы видим, что он пытается держать оборону на востоке страны, перебрасывать резервы и т. д. В чем наша наиболее сильная сторона?

– Первое – это современные и креативные подходы руководящего состава к ведению боевых действий. Второе – невероятная сила духа украинских воинов. Вчера я как раз вручал награды нескольким бойцам. Они настоящие Герои! У меня нет слов, чтобы рассказать о своих ощущениях.

– Итак, сегодня украинская армия воюет совсем не так, как оккупационная армия, которая до сих пор применяет лекала Второй мировой войны или даже Первой. Чего стоят только те "зубы дракона"...

– Да, совершенно верно. Украинская армия применяет современные креативные решения. Они отрабатывались во время войны. Сейчас у нас есть и свои эффективные методы ведения войны – конечно, не советские методы и даже не методы, заимствованные у западных партнеров. Сейчас мы можем говорить о ноу-хау украинских современных войск.