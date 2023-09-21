Швеция передала Украине десять танков Stridsvagn 122: как они усилят ВСУ. Фото

Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, которые являются модернизированными версиями немецких Leopard 2. Вместе с ними в Украину вернулись военные ВСУ, проходившие учения в Швеции.

Об этом говорится в заявлении минобороны страны. Отмечается, что эти танки являются общим проектом Швеции и Германии, основанные на немецких Leopard 2, они были произведены в количестве 3600 экземпляров.

Этот танк назвали лучшим в мире – как эксперты, так и те, кто им пользуется. Stridsvagn 122 долгое время являлись основой механизированных бригад Швеции. Теперь украинская армия получила 10 таких танков вместе с обученным экипажем для защиты от российских оккупационных сил.

"Мы дали им все, что могли, – хороший материал и хорошие знания. Теперь мы желаем им всего наилучшего в освобождении их страны", – говорит Матс Людвиг, начальник оперативного отдела штаба армии.

Сообщается, что из имеющихся 120 танков Швеция передала Украине примерно десятую их часть.

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Характеристики танка Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 – это шведская модификация немецкого танка Leopard 2. Экипаж состоит из четырех человек, включая командира танка, наводчика, заряжающего и водителя.

Этот танк вооружен гладкоствольным орудием калибра 12 сантиметров, двумя пулеметами калибра 7,62 мм и двумя дымовыми батареями. Пушка может использовать бронебойные снаряды и взрывные гранаты, способные поразить цель на расстоянии до 4 км.

Stridsvagn 122, в противовес оригинальному немецкому танку, имеет следующие улучшенные особенности:

Усиленную броню для эффективной защиты от противотанковых ракет.

Расширенную систему обороны CBRN для защиты от химической, биологической и радиоактивной угрозы.

Способность проходить водные преграды глубиной до 1,4 метра.

Использование современных технологий для обнаружения, идентификации и следования целям, включая лазерный дальномер, термографическую камеру и калькулятор скорости/расстояния/точности для максимальной точности.

Возможность одновременной атаки на несколько целей, что позволяет танку эффективно справиться с многочисленными вражескими машинами без необходимости ручной перенастройки пушки после каждого выстрела.

Улучшенную систему активной коммуникации для повышения координации между разными подразделениями.

Напомним, в июле сообщалось, что на передовой в Украине заметили шведские танки Stridsvagn 122. Это наиболее защищенные танки на вооружении Вооруженных сил Украины. Как отмечается, шведская техника отличается усиленной броней лобовой части, а также значительным усилением брони люков и башни.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме современных истребителей F-16 и дальнобойных систем противовоздушной обороны, Украине необходимо усиление ПВО малого радиуса действия для уничтожения вражеских ударных БПЛА. Поскольку уничтожение российских "Шахедов" ракетами может привести к их дефициту.

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