Швеция согласовала новый пакет оборонного оборудования для Украины на 3,25 млрд шведских крон

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи. Его общая стоимость составит 3,25 миллиарда шведских крон (около 270 млн евро).

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Об этом сообщила пресс-служба Риксдага. Киев получит боеприпасы и запчасти почти на 1,1 миллиарда шведских крон (около €90 миллионов).

Также Украине передадут грузовики и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 миллиарда шведских крон (около €180 миллионов).

Кроме того, Парламент принял решение уполномочить правительство продать США ракеты AMRAAM "воздух – воздух", которые затем должны быть переданы Украине.

Это решение означает, что статья расходов на оборону и готовность к кризисным ситуациям в государственном бюджете Швеции увеличится на 545 млн шведских крон (46 млн евро) в 2023 году.

Новый пакет военной помощи от Швеции станет тринадцатым после начала широкомасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.

Напомним, Украина начала получать шведские терминалы спутникового интернета Satcube, являющиеся альтернативой американским Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Starlink предлагает большую скорость связи, чем Satcube (100 Мбит/с против 70 Мбит/с), но у последних есть важное преимущество – их сигнал врагу будет труднее заблокировать благодаря геостационарным спутникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Швеции объявило о выделении 584 миллиона долларов на восстановление Украины и проведение реформ в нашей стране, которые помогут проложить путь к членству в ЕС. Прежде всего, средства будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений здравоохранения.