В Украину прибыли шведские терминалы спутникового интернета Satcube: чем они лучше Starlink

Украина начала получать шведские терминалы спутникового интернета Satcube, которые являются альтернативой американским Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Starlink предлагает большую скорость связи, чем Satcube (100 Мбит/с против 70 Мбит/с), но у последних есть важное преимущество – их сигнал врагу будет труднее заблокировать благодаря геостационарным спутникам.

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Об этом основатель и генеральный директор Satcube Якоб Каллмер сказал в интервью изданию Dagens Nyheter. Он отметил, что первые поставки шведских терминалов в Украину стартовали в начале этого лета.

На первом этапе Satcube планирует передать украинской стороне около 100 портативных интернет-терминалов. Их можно использовать на деоккупированных территориях, где еще не возобновили работу мобильных и наземных сетей.

В Satcube отметили, что пока не знают, будут ли их оборудование использовать украинские военные, но не возражают. "Это может быть что угодно – от подключения к полевым госпиталям до поддержания связи в полевых условиях", – сказал Якоб Каллмер.

Украина обратила внимание на Satcube после того, как несколько гуманитарных организаций и журналистов использовали оборудование этой компании для работы в Украине.

"Satcube использует спутниковую сеть американской компании Intelsat, которая и разместила заказы на поставку терминалов на сумму около 70 миллионов шведских крон (5,97 миллиона евро). Стоимость терминалов оплатит Германия, которая их и передаст", – говорится в сообщении.

Портативный интернет-терминал Satcube весит около 8 кг. Он может предоставлять широкополосный доступ через геостационарные спутники со скоростью до 70 мегабит в секунду. Задержка сигнала составляет до одной секунды, поскольку спутники находятся на орбите на высоте более 35 тысяч километров.

Для Satcube этот заказ терминалов для Украины является самым большим с начала производства оборудования в 2017 году.

Напомним, что российские оккупанты получили технологию, позволяющую глушить Starlink на "нуле". Сейчас ее испытывают и готовят к промышленному производству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Американский миллиардер Илон Маск, владелец SpaceX, Tesla и Twitter, в прошлом году якобы получил просьбу от украинского командования включить спутниковый интернет Starlink в районе временно оккупированного Россией Крыма. В СМИ заявили, что предприниматель отказался это делать.

– После этого в Пентагоне пообещали купить для ВСУ Starlink, которые Маск не сможет отключать. Для этого министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового интернета Starlink, которые в Украине будет контролировать Пентагон.

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