"Сидишь на хате, ничего не делаешь": оккупант рассказал о быте армии РФ на Сватовском направлении. Перехват

Российский оккупант, который находился на Сватовском направлении, заявил, что он вместе с другими военнослужащими РФ поселился в частном доме во временно захваченном агрессором украинском населенном пункте. Преступник признался, что представители "второй армии мира" беспробудно пьют.

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Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Видео опубликовали на YouTube-канале ведомства 18 августа (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Оккупант в разговоре со своим товарищем сказал, что все российские захватчики живут в хатах в каком-то селе. Штаб находится в другом месте и там всего "пару человек".

Россиянин порадовался, что он получает зарплату, ничего не делает и пьет. То, что он стал участником агрессивной неспровоцированной войны против Украины, военнослужащего РФ не смущает.

"Сидишь, б**дь, сидишь на хате, б**дь, ни**я не делаешь за 20 штук. Если хочешь что-то делать, там окопы копать, надо еще там что-то, то еще там премию платят", – "похвастался" гражданин страны-агрессора.

По его словам, с ним живет еще четыре российских захватчика. "Та короче, тебе тут нормально будет. Тут даже можно бухать", – сказал оккупант своему другу.

В ГУР МО подчеркнули: за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, другой захватчик в телефонном разговоре размышлял о том, как сбежать с фронта с награбленным имуществом. И даже озвучил советы, которые ему дал юрист, чтобы вернуться домой.

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