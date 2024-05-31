Сикорский: можем подготовить подразделение с украинцев в Польше, которые подлежат призыву

Соседняя Польша, которая в случае проигрыша Украины в войне со страной-террористкой Россией станет следующей целью кровавого диктатора Владимира Путина, не намерена направлять свои войска в нашу страну. Однако она планирует подготовить военное подразделение из украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву в ряды ВСУ.

Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу, 31 мая, находясь в Праге. Его цитирует польское издание WNP.

Глава польской дипломатии заявил, что подготовка такого подразделения будет более эффективным способом помочь Украине, чем отправка на ее территорию учебной миссии.

"Польша рассмотрела украинский запрос по обучению, но мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее будет учить украинское подразделение, состоящее из украинцев в Польше, подлежащих призыву в украинскую армию, и что это будет просто более эффективный способ помочь Украине", – отметил польский министр.

Радослав Сикорский принял участие в проходящей в Праге двухдневной неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

В ходе встречи польский министр проинформировал партнеров о продолжающихся переговорах с Украиной относительно двустороннего соглашения о безопасности.

"Эти переговоры проходят хорошо", – сказал Сикорский и добавил, что надеется подписать соглашение еще до июльского саммита НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

Польша пока не намерена направлять свои войска в Украину. Об этом заявили в Минобороны соседней страны.

Польша не запрещает применение Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории РФ. Позиция Варшавы состоит в том, что никаких ограничений в этом отношении быть не должно.

Польша готовит очередной пакет помощи для Украины. Он станет уже 45-м пакетом, переданным Варшавой за время полномасштабного вторжения России.