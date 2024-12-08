Силам обороны удалось оттеснить армию РФ у Великой Новоселки: в ISW проанализировали текущую ситуацию на фронте. Карта

Силы обороны Украины на фронте добились успеха вблизи Великой Новоселки, восстановив ранее утраченные позиции. Также ВСУ продвинулись в Курской области, захватив несколько населённых пунктов.

Видео дня

В то же время российские войска совершили продвижение на нескольких направлениях, в частности на Кураховском, Торецком и Купянском, но значительных успехов не добились. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Харьковская область

Российские войска продолжили атаки на севере Харьковской области, в том числе возле Казачьей Лопани, Высокой Яруги, Липцев, Волчанска и Тихого, но не достигли продвижения.

По словам спикера ВСУ на Волчанском направлении, российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться в тыл, неся значительные потери, однако имеют ресурсы для продолжения штурмов. Он также отметил, что в холодную погоду тепловизоры более эффективно обнаруживают враждебные силы и технику.

Луганская область

Российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры от 7 декабря показывают, что оккупанты продвинулись на запад вдоль моста через реку Оскол у дороги Р-79 к западу от Кругляковки и к северу от пгт вдоль восточного берега реки.

Российский "военкор" заявил о продвижении восточнее Зеленой Рощи (запад Сватового), но подтверждения этого ISW не получил. В то же время войска РФ продолжают штурмы в районах Западного, Масютовки, Зеленой Рощи, Лозовой, Макеевки, Торского и других населенных пунктов.

6 декабря геолокационные кадры зафиксировали механизированный штурм россиян юго-восточнее Дибровы с привлечением взвода и пяти единиц бронетехники.

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что россияне значительно увеличили использование беспилотников на Луганском направлении — с 40-60 до 100 в сутки.

Донецкая область

Украинские и российские источники ISW 7 декабря не сообщали о боях на Северском направлении, хотя 6 декабря фиксировали позиционные столкновения. Войска РФ продолжали атаки в районе Часового Яра, вблизи Калиновки, Белой Горы и Ступочек, но безуспешно.

Командир украинского батальона дронов отметил, что оккупанты штурмуют малыми группами для поиска слабых мест в обороне.

На Торецком направлении войска РФ продвинулись в центральной и юго-западной части Торецка. Оккупанты также вели наступление возле Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки.

На Кураховском направлении россияне продвинулись в восточной части Зари и захватили Новомитровку Минобороны РФ заявило об оккупации Берестков 7 декабря, но ISW отмечает, что село было захвачено еще 27 ноября.

Наступательные действия также продолжались возле Солнцевки, Старых Тернов, Дачного и Дальнего.

Украинский офицер на Кураховском направлении сообщил, что РФ содержит там большую группировку и использует легкую технику — вездеходы, мотоциклы, багги и пикапы для транспортировки войск.

На Угледарском направлении 7 декабря россияне продолжали атаки, но без успеха "Военкоры" заявляли о захвате Сухих Ялов, продвижении возле Успеновки и якобы окружения ВСУ в Ганновке, но ISW это не подтвердил. Наступательные действия продолжались возле Елизаветовки, Романовки, Веселой Рощи, Успеновки и Разлива.

Украинские силы 7 декабря возобновили утраченные позиции у Великой Новоселки. Российские войска отступили из Нового Комара после успешных контратак ВСУ к району вдоль Т-0518 Большая Новоселка – Богатырское шоссе.

Российские войска 6 и 7 декабря вели наступательные действия в районах Нескучного, Новодаровки, Новоселки, Тремировки, Новых Комаров и Раздольного.

Представитель украинской бригады на направлении Времивка (Великая Новоселка) заявил, что оккупанты пытаются перекрыть наземные пути сообщения между группировками ВСУ, которые обороняются на Покровском направлении и в районе Великой Новоселки.

"Южная ось"

Российские войска 6 и 7 декабря совершали ограниченные атаки вблизи Новоданиловки, Малой Токмачки и Белогорья на Запорожском направлении, но не имели успеха.

7 декабря ВСУ обнародовали видео, где ударом беспилотника был уничтожен российский ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении.

На Днепровском направлении россияне продолжали атаки, но не добились продвижения. По данным Южного оперативного командования, их приоритетом остаются острова в устье Днепра.

Курская область

7 декабря украинские силы продвинулись в Курской области, в частности, в центре Погребков, что подтверждают геолокационные кадры. Вероятно, ВСУ также взяли под контроль Орловку, Марьевку, Малую Локню, Старую и Новую Сорочину северо-западнее Суджи.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия активизировалась на юге Украины и опасность для Одессы и Одесщины реально увеличилась. Враг перебросил на Кинбурнскую косу, расположенную на расстоянии всего 60 километров от Одессы, дополнительные силы и средства, острова в дельте Днепра на юге Херсона штурмуют российские лодки.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказывал, что потери Украины во время операции в Курской области РФ были вдвое меньше потерь страны-агрессора. После наступления украинских Вооруженных сил оккупанты почувствовали, что такое защищать собственную территорию в сложных условиях.

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