Силы обороны имели успех восточнее Андреевки под Бахмутом и истощают врага вдоль всей линии фронта – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами. Наши защитники имели успех восточнее Андреевки вблизи Бахмута Донецкой области, а также истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в вечернем обращении Генерального штаба ВСУ в Facebook 5 октября. В то же время, украинские войска продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар возле Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Старая Гута, Гаврилова Слобода, Атинское, Степок, Грабовское Сумской области; Барановка, Гатище Харьковской области.

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На Купянском направлении оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Ивановки, Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары недалеко от Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны имели успех восточнее Андреевки Донецкой области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе восточнее Дилиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Клещиевки и Иванополья Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Предтечино, Дилиевка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили более 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Невельское, Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новодаровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Орехов, Новодаровка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Гавриловка, Красный Маяк, Ольговка, Понятовка, Херсон, Широкая Балка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

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