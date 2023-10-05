'Враг немного подзаглох': военный ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении. Видео

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил, что российские оккупанты на Горловском направлении "немного подзаглохли". Враг перебрасывает свои боекомплекты и личный состав на другие направления, где есть у него слабые места.

Об этом Иевлев рассказал в эфире телеканала Эспрессо. По его словам, в последнюю неделю снизилась плотность вражеских обстрелов.

"Была определенная активация врага после успеха наших собратьев у Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки, но эти активные действия происходили в течение 3-4 дней. Возможно, это связано с тем, что противнику боекомплекта или личный состав нужен где-то в других направлениях. А сейчас ситуация малоактивна со стороны российских военных", – рассказал он.

Военный отметил, что такая ситуация позволяет украинским защитникам делать определенные уловки, но какие именно он уточнять не стал.

По его словам, любые изменения на фронте – это динамика. Но то, что русские оккупанты немного подзаглохли, дает возможность больше обнаруживать и еще дальше дронами долетать, заглядывая во вражеские тылы.

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"На сегодняшний день мы на 8-9 км залетаем без ретранслятора, но такую работу можем проводить не в условиях активного огня. Потому что, когда стреляют минометы и САУ, то голову не можешь поднять, не то, что Mavic вынести", – добавил Иевлев.

Боец ВСУ считает, что россияне вынуждены укреплять там, где слабо. То есть, ни о какой наступательной инициативе врага мы не можем говорить. Вероятно, российским военным больше нужны боекомплекты в тех направлениях, где они проседают.

"У врага положительная ситуация только в человеческом ресурсе, однако не с тем, который умеет воевать […] На нашем направлении россияне немного снизили активность, потому что, по-видимому, не считают его перспективным для наступления, поэтому и опрокидывают боекомплекты и личный состав на другие направления ", – резюмировал Иевлев.

Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт генерал Бен Ходжес заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины полностью переигрывает генштаб страны-агрессора РФ. Благодаря этому у нашей страны преимущество в контрнаступлении, ведь враг не знает, откуда будет осуществлена следующая украинская атака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бен Ходжес не согласился с теми, кто критикует украинское контрнаступление. Он отметил, что людям, которые критикуют, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы противника, должно быть стыдно самим за себя.

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