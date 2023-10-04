Украинский Генштаб полностью переигрывает российский: американский генерал прокомментировал контрнаступление ВСУ. Видео

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт генерал Бен Ходжес заявил, что Генштаб Вооруженных сил Украины полностью переигрывает генштаб страны-агрессора РФ. Благодаря этому у нашей страны есть преимущество в контрнаступлении, ведь враг не знает, откуда будет осуществлена следующая украинская атака.

Об этом Ходжес рассказал "Телебаченню Торонто" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что россияне концентрируются на том, как ВСУ наступают через устроенные оккупантами минные поля и окопы. Это, конечно, важная часть контрнаступления, но оно имеет и другие составляющие.

"Это то, что НАТО называет многопространственными операциями, Соединенные Штаты так делают. И Украина делает это на виду у всего мира прямо сейчас", – говорит Ходжес.

Наши Силы обороны одновременно спланированно действуют в воздухе, на суше, на море, в киберпространстве и в информационном пространстве. При таком подходе, например, для ряда ударов по Крыму, используют разведку, саботаж, Силы специальных операций, беспилотники и крылатые ракеты.

Видео дня

"Когда меня спрашивают, как идет контрнаступление, я говорю, что идет отлично. Если отстраненно посмотреть на это с учетом, что работа ведется на суше, в воздухе, на морском фронте и повсюду что-то происходит, это безумно давит на российский генштаб. Каждый раз, когда беспилотник заставляет аэропорты вокруг Москвы останавливать работу, это давление, которое оказывает экономическое и психологическое влияние, это все часть контрнаступления", – отметил отставной генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бен Ходжес не согласился с теми, кто критикует украинское контрнаступление. Он отметил, что людям, которые критикуют, как кто-то другой заходит на минные поля и в окопы противника, должно быть стыдно самим за себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!