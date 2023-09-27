"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя": Ходжес ответил критикам действий ВСУ и указал на важные нюансы

Генерал США в отставке Бен Ходжес не согласился с критиками украинского контрнаступления. Он отметил: тем, кто, находясь на расстоянии в 8 тысяч километров, критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и в окопы противника, должно быть стыдно самим за себя.

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе подчеркнул, что Силы обороны Украины проводят комплексные сложные операции, нанося многоуровневые удары по ВС РФ. Об этом военный сказал во время дискуссии в Вашингтоне (США) "Победа Украины: мигает желтый сигнал?". Цитирует Ходжеса "Голос Америки".

Заявления, которые звучат от критиков контрнаступления украинских воинов, он назвал "непрофессиональными и бесполезными".

Американский отставной генерал напомнил: защитники Украины ведут бои без авиационной поддержки. США, Великобритания или Германия без поддержки с воздуха не посылали бы свою пехоту на штурмы.

"Контрнаступление – это не только то, что мы видим на поле боя", – подчеркнул Ходжес. К примеру, Украина использует атаки спецназовцев и дронов, а также кибероперации для выведение из строя российских радаров, ПВО и другого.

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Также, по словам Ходжеса, видно поразительную работу Сил обороны по Черноморскому флоту ВМФ РФ. Она оказывает огромное давление на российский генеральный штаб, отметил военный.

Как писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (26 сентября) в Украине произошло 26 боевых столкновений, отчитался ГШ ВСУ.

– Силы обороны отразили атаки врага на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Запорожском. В то же время наши воины продолжают ведение контрнаступления на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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