За сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений, уничтожен пункт управления врага и два состава БК – Генштаб

За прошедшие сутки в Украине произошло 26 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши военные 15 раз ударили по районам сосредоточения личного состава и техники противника.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 27 сентября. Кроме того, ракетные подразделения ВСУ поразили 5 артиллерийских средств, 1 пункт управления и 2 состава боеприпасов противника.

Кроме того, отмечается, что Силы обороны отразили атаки врага на трех направлениях: Авдеевском, Марьинском и Запорожском. В то же время, наши бойцы продолжают ведение контрнаступления на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Ситуация на фронте и российские обстрелы

За прошедшие сутки Россия нанесла очередной удар по Украине применив 38 иранских ударных БпЛА типа Shahed-136/131". Пострадала припортовая инфраструктура Одесской области. Силы и средства ПВО уничтожили 26 вражеских "шахедов".

Также враг нанес 10 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 44 обстрела с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары потерпели Грабовское, Поповка Сумской области; Старица, Гатище, Синковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Клещиевка, Константиновка, Северное, Авдеевка, Новомихайловка, Урожайное, Благодатное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Берислав, Николаевка, Ольговка и Херсон Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты опасаются прорыва линии столкновения украинскими войсками на Таврическом направлении. В Силах обороны пообещали "хорошие новости".

– 25 сентября Силы обороны продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей, а также севернее Вербового в западной части региона. В то же время, тактическая обстановка в населенном пункте, на прорыв которого украинскими воинами жаловались оккупанты, пока остается неопределенной.

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