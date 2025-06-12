Силы обороны на Сумщине понемногу выталкивают оккупантов, – Зеленский

Несмотря на попытки российских оккупационных войск расширить свой плацдарм на Сумщине, им это не удается. Украинские подразделения понемногу выталкивают россиян с украинской территории.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 июня. Он рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского.

"Был сегодня доклад главкома Сырского - фронт и прежде всего Покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения на Сумщине понемногу отталкивают оккупанта. Спасибо вам. Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру за этот результат. Каждому подразделению", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, по данным аналитиков портала DeepState, захватчикам удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Сложная ситуация сохраняется на отрезке Новониколаевка - Варачино - Яблоновка - Юнаковка.

Враг подобрался вплотную к Юнаковке. Там простирается важная трасса Курск - Рыльск.

В то же время, как рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, украинские защитники частично продвинулись в направлении Варачино - Новониколаевка, пытаясь контратаковать и "бить под ребро" вражескую группировку, усложняя ей логистику и продвижение.

По словам аналитиков, у врага недостаточно сил, чтобы прорываться к Сумам, а тем более недостаточно, чтобы штурмовать сам город.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, объективные возможности армии РФ ограничены. Поэтому враг не может развивать мощное наступление на Сумщине.

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