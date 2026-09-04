Силы обороны нанесли удары по местам запуска ударных БПЛА, командным пунктам и средствам разведки противника – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли результативные удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей: места запуска ударных дронов, командные пункты, средства разведки и радиолокационная станция.

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Также наши защитники поразили базу хранения горюче-смазочных материалов противника. Подробности сообщили в Генеральном штабе ВСУ 4 сентября.

Успешные операции ВСУ

Успешные операции Силы обороны провели 3 сентября и в ночь на 4 сентября на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

В районе Донецка защитники поразили объект, где оккупанты хранили, готовили к применению и запускали ударные беспилотники. Командный пункт противника был поражен в Федоровке Донецкой области, а в Петровке на Харьковщине под удар попал командно-наблюдательный пункт.

Главные истории дня

В Бобрике Брянской области РФ зафиксировано поражение российской радиолокационной станции. В то же время в Суворовом и Рисовом во временно оккупированном Крыму украинские силы поразили посты технической разведки АПТС "Гренадер".

Еще одной целью стал ретранслятор MESH-сети российских войск в Густомое Курской области. Кроме того, в Ровеньках Луганской области была поражена база, где противник хранил горюче-смазочные материалы.

Последствия и масштабы ущерба, нанесенного российской стороне, в настоящее время устанавливаются.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!" – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что в России остановили работу двух крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли после украинских ударов. Речь идет о "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово и комплексе "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Слободце.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ нанесли удары по российским средствам ПВО как на оккупированной части Украины, так и на территории РФ. Недавно защитники уничтожили как минимум две российские ЗРГК "Панцирь".

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