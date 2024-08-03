Силы обороны нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские войска продолжают наступательные действия на позиции украинских защитников. Однако Вооруженные Силы Украины эффективно отражают атаки врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

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С начала суток на фронте произошло уже 76 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 субботы, 3 августа.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей страдают от постоянных обстрелов с территории России. От артиллерийского и минометного огня пострадали Карповичи, Дружба, Уралово и Михалькина Слобода. Кроме того, россияне нанесли два авиаудара пятью КАБами по Локну и Мирополью.

В Харьковской области с начала суток российская авиация нанесла два авиаудара с тремя КАБами с территории Белгорода и Шебекино, целебная по районам Избицкого и Липцев.

На Харьковском направлении россияне совершили три атаки вблизи Глубокого и Волчанска, где идет одно боевое столкновение.

На Купянском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону неподалеку от Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. Восемь атак были отбиты, три продолжаются.

На Лиманском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских военных возле Макеевки, Невского и Тернов. Четыре боя завершены, один продолжается. Оккупанты также совершили два авиаудара по Серебрянскому лесу и запустили 15 неуправляемых авиационных ракет (НАР) в районе Макеевки.

На Северском направлении враг наступал вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Ивано-Дарьевки, но потерпел поражение.

На Краматорском направлении противник совершил шесть штурмовых действий недалеко от Васюковки, Временного Яра и Андреевки. Украинские силы отразили три атаки, еще три продолжаются.

На Торецком направлении количество атак оккупантов возросло до 14, в том числе возле Железного, Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Одиннадцать боев завершено, три продолжаются. Также россияне нанесли пять авиаударов по Торецку.

На Покровском направлении враг совершил штурмовые действия в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Желанной, Сергеевки, Пантелеймоновки, Новоалександровки, Межового, Карловки и Калинового. Силы обороны отразили 16 атак, четыре столкновения продолжаются. Утраты противника уточняются. Враг также нанес пять авиаударов в районе Гродовки.

На Кураховском направлении россияне четыре раза атаковали у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Парасковеевки, где два боя до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении враг трижды пытался прорвать оборону у Водяного, Константиновки и Раздольного. Две атаки остановлены, одна продолжается.

На Ореховском направлении россияне не имели успеха в атаках на позиции украинских сил недалеко от Роботиного.

По другим направлениям фронта ситуация остается стабильной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что после неудачи с наступлением в Харьков в начале лета российские оккупационные войска изменили свою главную цель. Теперь враг сосредоточил усилия на захвате Покровска в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты склонны проводить наступательные операции "импульсами" на разных участках фронта, когда на одном направлении интенсивность снижается, а на другом растет. Однако Россия вряд ли проведет новую отдельную летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений.