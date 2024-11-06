Силы обороны направляют усилия на срыв планов наступления врага: на фронте произошло 145 боевых столкновений – Генштаб

Украинские военные непрерывно продолжают срывать план наступления врага по многим направлениям, истощая их боевой потенциал. Именно на это направлены усилия Сил обороны. Всего на это время на фронте произошло 145 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 6 ноября. Там отмечают, что горячее сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.

Отдельно в Генштабе сегодня отметили украинских воинов из 126-й отдельной бригады территориальной обороны и 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника.

В свою очередь, с начала суток противник нанес один ракетный (3 ракеты), 35 авиационных ударов (в частности, привлек 90 КАБов) и 513 ударов дронами-камикадзе, совершил 3125 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация на фронте

Вблизи Старицы и Волчанска в Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 69 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены артсистема, 28 БпЛА, три единицы автомобильной и единица специальной техники. Также повреждена еще одна артсистема и четыре единицы автомобильной техники.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов за прошлый день на Лиманском направлении десять раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжается пять атак врага.

На Северском направлении наши воины остановили три попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки, одна атака врага продолжается.

Вблизи Часового Яра и Клещеевки неудачей завершились две попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается бой в Торецке.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом совершили 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидового. Двенадцать боестолкновений на направлении еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в семи районах, в настоящее время ведутся бои в 28 локациях.

Продолжается два боестолкновения вблизи Трудового на Времевском направлении, всего текущих суток агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Трудового и Максимовки.

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отбиты три вражеских атаки, враг успеха не имел.

Кроме того, идет операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодняшний день украинские защитники отбили семь попыток оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины объяснили необходимость создания новых бригад вместо пополнения старых. Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой подчеркнул, что такой подход необходим в контексте изменения ситуации на фронте.

– Российская Федерация сейчас использует примерно в десять раз больше "Шахедов", если сравнивать с осенью прошлого года.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. Несмотря на санкции, российские оружейники продолжают использовать западные компоненты, в частности, в дронах-камикадзе типа "Шахед".

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