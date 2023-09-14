Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, в Клещеевке и Андреевке есть частичный успех – Генштаб
Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В Клещеевке и Андреевке наши защитники имеют частичный успех.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.
На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Также захватчики продолжают диверсионно-разведывательную деятельность, совершают обстрелы населенных пунктов с территории России, безуспешно пытаются совершать вооруженные провокации с нарушением государственной границы Украины.
При этом враг нанес авиационные удары в районах Стрелевой, Плетеновки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Блешня, Карповичи, Гремячка, Гай Черниговской области; Старая Гута, Уланово, Мачулища, Грабовское, Пономаренки Сумской области и Нескучное, Охримовка, Нестерное, Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Степной Новоселовки, Котляровки Харьковской области и Надежды, Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись населённым пунктам Кучеривка, Кисловка, Ивановка, Синковка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении оккупанты били из артиллерии и минометов по таким населенным пунктам, как Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону и успешно отразили ряд вражеских атак в районах Ласточкиного и Авдеевки Донецкой области. При этом артиллерийские и минометные обстрелы враг нанес неподалеку от Пантелеймоновки, Керамика, Ласточкиного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.
На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки. Но оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг из авиации ударил по Водяному, Пречистовке, Новомайорскому и Старомайорскому Донецкой области. Враг обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар возле Роботино Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Пятихатки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Гавриловка, Змиевка, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и Покровское Днепропетровской области.
В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Также наши защитники совершают наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.
Сил обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, а также вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
Кроме того, авиация ВСУ в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники.
Подразделениями ракетных войск поражен 1 пункт управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств и 1 состав боеприпасов противника.
Ранее сообщалось, что главной движущей силой освобождения Роботино в Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты.
Напомним, воины Сил обороны Украины метр за метром продвигаются в районе Роботиного на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону и это усложняет движение украинских бойцов. Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции, однако безуспешно.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и превосходство россиян в небе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!