Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча девяносто восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор врагу и несколько подавили его наступательный потенциал.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 25 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 90 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 69 авиационных ударов, применив шесть ракет и 94 КАБ; 1166 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники отразили 5 штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двухлетней.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытаясь продвинуться вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполевки. Наши защитники отразили все атаки противника.

На Северском направлении наши воины успешно отразили шесть атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра. Авиаудара потерпел Краматорск.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого и Крымского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары по Торецку и Константиновке.

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка. По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 176 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили шесть танков, 19 единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машин, мотоцикл и две системы спутниковой связи, кроме этого значительно повредили танк и автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении наши защитники отразили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении противник безрезультатно пытался продвинуться в районах Малых Щербаков, Каменского и Новоандреевки.

В Приднепровском направлении войска захватчиков однажды пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций

На Курском направлении произошло шестнадцать боевых столкновений. В течение суток враг совершил 412 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков составили 1300 человек. В общей сложности, ровно за три года полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже 869 530 единиц личного состава оккупационной армии РФ.

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