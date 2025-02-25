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Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

Надежда Данищук
War
4 минуты
369
Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

Проходит тысяча девяносто восьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор врагу и несколько подавили его наступательный потенциал.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 25 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 90 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 69 авиационных ударов, применив шесть ракет и 94 КАБ; 1166 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники отразили 5 штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двухлетней.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызового.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 9 раз, пытаясь продвинуться вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполевки. Наши защитники отразили все атаки противника.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Северском направлении наши воины успешно отразили шесть атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра. Авиаудара потерпел Краматорск.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого и Крымского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары по Торецку и Константиновке.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка. По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 176 оккупантов, 85 из них – безвозвратно. Также наши защитники уничтожили шесть танков, 19 единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машин, мотоцикл и две системы спутниковой связи, кроме этого значительно повредили танк и автомобиль захватчиков.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Новопавловском направлении наши защитники отразили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

На Ореховском направлении противник безрезультатно пытался продвинуться в районах Малых Щербаков, Каменского и Новоандреевки.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

В Приднепровском направлении войска захватчиков однажды пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций

На Курском направлении произошло шестнадцать боевых столкновений. В течение суток враг совершил 412 артиллерийских обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб.

Силы обороны несколько подавили наступательный потенциал врага: на фронте произошло 90 боевых столкновений – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российских захватчиков составили 1300 человек. В общей сложности, ровно за три года полномасштабной войны на украинской земле обезвредили уже 869 530 единиц личного состава оккупационной армии РФ.

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