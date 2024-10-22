Силы обороны обезвредили еще 1350 оккупантов и 24 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили примерно 238 единиц вражеского вооружения и техники. В боях отминусовали около 1350 российских оккупантов.

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По подсчетам на 22 октября, общие потери живой силы армии РФ в войне составляют 681 580 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленную информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны Украины в ночь на 21 октября уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российских оккупантов. Вражеское вооружение было поражено примерно в 60 км от линии столкновения.

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