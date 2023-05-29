ВСУ обезвредили еще 430 оккупантов и 106 единиц техники и вооружения врага – Генштаб

Защитники Украины 28 мая ликвидировали 430 оккупантов со страны-агрессора России. Также в боях и в ходе боевых задач было уничтожено 106 единиц вражеской техники и вооружения.

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На 460-й день полномасштабной войны в рядах российской армии недосчитывают уже 207 030 солдат и офицеров. Обновленные данные о ее потерях на украинской земле опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне подразделения Сил обороны обезвредили в небе 61 вражескую воздушную цель – то есть БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3054).

На фронте воины уничтожили 11 российских боевых бронированных машин (всего 7467), 10 артиллерийских систем (3435), четыре танка (3801), два средства ПВО (331) и одну РСЗО (575).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Кременной на Луганщине бойцы Сил специальных операций Украины сошлись в бою с преобладающими подразделениями войск РФ. Вражескую позицию защитники поразили минометом калибра 60 мм, потери захватчиков уточняются.

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