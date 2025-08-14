Защитники Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях на фронте около 990 военнослужащих российской армии. Кроме того, уничтожили 420 единиц ее вооружения и военной техники, большинство из которой – автомобильная, а также дроны.

Согласно данным на 14 августа, общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава ВС РФ на украинской земле достигают 1 067 100 оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Данные о потерях РФ

Накануне украинские воины обезвредили на передовой 191 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 51 043) и 191 единицу автомобильной техники и автоцистерн (58 456) армии РФ.

Бойцы уничтожили 29 артиллерийских систем (всех 31 458), пять танков (11 104), три боевые бронированные машины (23 130), одну РСЗО (1466) оккупантов.

А всего с начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 3937 единиц спецтехники, 3558 крылатых ракет, 1207 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

За сутки 12 августа Силы обороны на 890 захватчиков уменьшили численность российской армии, а также уничтожили 182 единицы ее техники/вооружения.

На южном направлении операторы FPV-дронов из рядов пограничников уничтожили моторную лодку и четыре автомобиля, которые оккупанты использовали для транспортировки материально-технических ресурсов и обеспечения тыловых операций.

За двое суток в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" на Покровском направлении, силами также смежных и подчиненных подразделений, было ликвидировано 151 оккупанта, более 70 захватчиков получили ранения, а восемь попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, за 17 месяцев боев на Донбассе (с начала 2024 года по июнь 2025-го) только две российские дивизии (150-я и 20-я) потеряли более 12 тысяч военнослужащих убитыми и пропавшими без вести. Если ориентироваться на крайне консервативное соотношение три раненых на одного погибшего, то количество "300-х" оккупантов может превышать 36 тысяч.

