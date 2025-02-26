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Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Алексей Лютиков
War
4 минуты
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Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За сутки 25 февраля на фронте было зафиксировано 98 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 февраля.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросил 128 управляемых авиабомбы. Кроме этого, противник совершил 5672 обстрела, в том числе 108 – из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Глухов Сумской области; Золочев, Уды, Емцы, Моначиновка Харьковской области; Краматорск, Константиновка, Славянск, Торецк, Лысовка, Покровск, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

В свою очередь авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.

Шесть штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отразили украинцы на Харьковском направлении.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполевки.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Северском направлении враг проводил семь наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Пять попыток врага продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки отразили Силы обороны на Ореховском направлении.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Один раз безрезультатно враг атаковал позиции наших войск на Приднепровском направлении.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, сбросили 26 КАБ, совершили 469 артиллерийских обстрелов. Украинские защитники отразили 16 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, два средства ПВО, 194 БпЛА и 120 автомобилей оккупантов.

Напомним, российские военные преступники в ночь на 26 февраля атаковали город Харьков беспилотниками. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся более четырех часов, в городе раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области из-за вражеской дроновой атаки 25 февраля произошел пожар в двухэтажном частном доме: там спасатели обнаружили тело женщины. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет, она получила ушиб головы и была госпитализирована.

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