Силы обороны остановили десятки вражеских атак на Покровском направлении, поражены два пункта управления и склад БК оккупантов – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ и захватить новые территории. За сутки 25 февраля на фронте было зафиксировано 98 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 февраля.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросил 128 управляемых авиабомбы. Кроме этого, противник совершил 5672 обстрела, в том числе 108 – из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Глухов Сумской области; Золочев, Уды, Емцы, Моначиновка Харьковской области; Краматорск, Константиновка, Славянск, Торецк, Лысовка, Покровск, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

В свою очередь авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.

Шесть штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отразили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполевки.

На Северском направлении враг проводил семь наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Проминь, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Пять попыток врага продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки отразили Силы обороны на Ореховском направлении.

Один раз безрезультатно враг атаковал позиции наших войск на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, сбросили 26 КАБ, совершили 469 артиллерийских обстрелов. Украинские защитники отразили 16 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили 19 танков, 15 боевых бронированных машин, 34 артиллерийских системы, два средства ПВО, 194 БпЛА и 120 автомобилей оккупантов.

Напомним, российские военные преступники в ночь на 26 февраля атаковали город Харьков беспилотниками. Во время воздушной тревоги, продолжавшейся более четырех часов, в городе раздались взрывы.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе Киевской области из-за вражеской дроновой атаки 25 февраля произошел пожар в двухэтажном частном доме: там спасатели обнаружили тело женщины. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет, она получила ушиб головы и была госпитализирована.

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