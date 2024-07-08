Силы обороны отбили более 50 атак врага на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта
В течение суток 7 июля российская оккупационная армия совершила десятки атак по всей линии фронта. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском направлении.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 8 июля.
Войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет и 80 авиационных ударов с применением 111 авиабомб. Кроме того, враг произвел более 4000 обстрелов, в том числе 110 – с использованием РСЗО. Под авиационными ударами были населенные пункты Липцы, Волчанские Хутора, Белый Колодец и Волчанск Харьковской области; Лисичное, Новоселовка Первая, Торецк, Нью-Йорк, Тимофеевка, Воздвиженка, Прогресс, Ивановка, Волчье и Гродовка Донецкой области.
В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и т.д.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 авиаударов по живой силе противника, атаковали один пункт управления, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, одну станцию связи Р-441 "Ливень" и одну радиолокационную станцию "Противник-ГЭ". За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Украинские войска обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет Су-25, одну крылатую ракету, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и 8 единиц специальной техники.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. На этом участке фронта произошло пять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Грековка, Макеевка, Терны, а также Серебрянского лесничества.
На Северском направлении Силами обороны Украины отражены три штурмовых действия вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил девять безуспешных атак неподалеку от населенных пунктов Северное и Торецк.
На Покровском направлении нашими защитниками отражены 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки, где враг 19 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении враг совершил 10 штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки и Макаровки.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Роботиного.
На Приднепровском направлении оккупанты пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Четыре атаки россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.
Напомним, украинские военнослужащие провели тактические контратаки на севере Харьковской области. Бойцы ВСУ продвинулись к северо-западу от населенного пункта Глубокое.
Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области РФ в конце июня 2024 года, вероятно, с использованием западного оружия. Это очередное доказательство того, как Украина может сорвать наступательные операции оккупантов, если Запад продолжит снимать ограничения на применение его вооружения для поражения военных объектов в России.
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