ВСУ провели успешные контратаки на Харьковщине, оккупанты пытаются прорваться на Луганщине – ISW

Украинские военнослужащие провели тактические контратаки на севере Харьковской области. Бойцы ВСУ продвинулись к северо-западу от населенного пункта Глубокое.

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В свою очередь российские войска продвинулись вдоль линии Купянск –Сватово – Кременная. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские силы регулярно контратакуют возле Глубокого и продвигаются возле населенного пункта с юго-запада. Также в ISW сообщили, что ВСУ проводят атаки возле Липцов и Тихого для выявления уязвимых мест в российских оборонительных линиях.

При этом враг также продолжает наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцов и Глубокого, а также к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы.

В то же время известно, что путинские захватчики продвинулись вдоль линии Купянск –Сватово – Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки; к востоку от Купянска в районе Петропавловки; к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного, Стельмаховки и Степовой Новоселовки; к западу от Сватово в районе Андреевки; к юго-западу от Сватово в районе Невского, Макеевки и Грековки; и к западу от Кременной в районе Тернов и Торского.

Напомним, Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту российского полка в Белгородской области РФ в конце июня 2024 года, вероятно, с использованием западного оружия. Это очередное доказательство того, как Украина может сорвать наступательные операции оккупантов, если Запад продолжит снимать ограничения на применение его вооружения для поражения военных объектов в России.

Ранее сообщалось, что 7 июля на фронте произошло 117 боевых столкновений украинских военных с российскими оккупантами. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях.

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