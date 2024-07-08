ВСУ дают отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории: произошло 117 боевых столкновений – Генштаб

В воскресенье, 7 июля, на фронте произошло 117 боевых столкновений украинских военных с российскими оккупантами. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях.

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Силы обороны дают отпор попыткам армии РФ продвинуться в глубину нашей территории и наносят оккупантам эффективное огневое поражение. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке с передовой по состоянию на 22:00.

Войска РФ нанесли по Украине один ракетный удар, применив две ракеты и 68 авиационных ударов, задействовав 90 КАБов. Также враг использовал для поражения 362 дрона-камикадзе и произвел более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении оккупанты трижды проводили штурмы неподалеку от населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск. Силы обороны остановили все штурмовые действия агрессора.

На Купянском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Шесть атак противника успешно отбиты, еще четыре боя продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток враг нарастил усилия – атаковал 14 раз неподалеку от Невского, Грековки, Макеевки и Тернов. Были отбиты 12 атак, еще две – продолжаются.

На Северском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Верхнекаменского – без успеха.

На Краматорском направлении произошло четыре безуспешных атаки противника. ВСУ сорвали планы россиян недалеко от Калиновки, Григорьевки и Часова Яра.

Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении – 45 раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Нью-Йорк, Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Девять боестолкновений еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, были обезврежены 273 оккупанта, 91 из них – ликвидированы. Кроме того, уничтожены одна БМП-1, самолет Су-25, два вражеских автомобиля; повреждены еще две гаубицы, один танк и одна БМП-2.

На Кураховском направлении враг 17 раз безуспешно атаковал у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки и Константиновки.

На Времивском направлении войска России совершили восемь безуспешных наступательных действий недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлении все усилия врага потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также потерпели неудачу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны откинули российских оккупантов с некоторых позиций в селе Глубокое на Харьковском направлении. В то же время у врага есть продвижение на нескольких участках фронта.

– Украинские защитники показали свои боевые будни на линии передовой, проходящей в Серебрянском лесу на Луганщине. Наши воины там стойко держат оборону и наносят потери врагу.

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