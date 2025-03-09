Силы обороны отминусовали еще 1180 оккупантов и 58 артсистем армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 416 единиц военной техники и вооружения российской оккупационной армии. Также ликвидировали и ранили около 1180 военных преступников из РФ.

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Общие потери личного состава войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 885 130 убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 9 марта озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины сбили 190 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 28 362).

Было обезврежено 58 артиллерийских систем (всех 24 206), 14 боевых бронированных машин (21 360), шесть танков (10 274), три РСЗО (1310) и два средства ПВО (1101) войск РФ.

Бойцы сожгли 142 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 39 933), одну – спецтехники (3773).

Кроме этого, за время полномасштабной войны защитники Украины уничтожили 3120 крылатых ракет, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку армии агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волчанском направлении в Харьковской области бойцы Сил обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения армии РФ. Кроме того, защитники накрыли огнем опорные пункты врага, ликвидировав 26 оккупантов.

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