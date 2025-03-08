Силы обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения врага в Харьковской области. Видео

Украинские военнослужащие продолжают атаковать позиции российских войск на восточном направлении. Накануне в Харьковской области бойцы сил обороны уничтожили антенны связи и комплекс видеонаблюдения.

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Позиции российских оккупантов украинские военнослужащие атаковали на Волчанском направлении. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войска "Хортица".

Огневое поражения по вражеской цели нанесли бойцы подразделения "Скорпион" вместе с РУБпАК "Фурия". В результате операции была уничтожена точка взлета дронов, две антенны связи и комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который оккупанты замаскировали под скворечник.

Кроме того, опорные пункты россиян украинские воины накрыли огнем. В результате было уничтожено 26 захватчиков.

Напомним, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 6 марта провели спецоперацию в Воронеже. В результате этой операции был выведен из строя тепловоз, осуществлявший перевозки вооружения и военной техники из военных предприятий РФ на оккупированные территории Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области. В результате ударов повреждена конструкция одного из резервуаров.

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