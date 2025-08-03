Силы обороны отминусовали еще 920 оккупантов и 43 артсистемы врага – Генштаб
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 359 единиц техники и вооружения российской армии, большинство из которых – это БПЛА и автотехника. В боях отминусовали около 920 военных преступников из РФ.
Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 1 056 130 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленную информацию 3 августа обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
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