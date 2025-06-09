Силы обороны отминусовали еще 970 оккупантов и более 120 единиц автотехники армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 348 единиц военной техники и вооружения российских войск. Также ликвидировали и ранили около 970 захватчиков.

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Общие потери живой силы врага с начала полномасштабной войны составляют примерно 997 120 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные данные 9 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне Силы обороны обезвредили 42 артиллерийских системы (всего 28 934), 11 боевых бронированных машин (22 759), четыре танка (10 915) и одну реактивную систему залпового огня (1411) оккупационных сил.

Воины сбили 167 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 39 818), сожгли 123 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (51 348).

В общем за время войны ВСУ уничтожили также 3911 единицы спецтехники, 3315 крылатых ракет, 1183 средства ПВО, 414 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении пограничники благодаря операции FPV-дронов сломали оборону, логистику и планы врага. Защитники уничтожили транспортное средство, антенну связи, поразили девять позиций оккупантов, в также ликвидировали двух российских пехотинцев.

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