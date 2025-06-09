Результативная FPV-операция: на Харьковском направлении пограничники сломали оборону, логистику и планы врага. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику. На этот раз на Харьковском направлении пограничники сломали оборону, логистику и планы врага.

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Эффектное видео операции опубликовали в ГПСУ. Отмечается, что это была результативная FPV-операция.

"Пилоты РУБпАК "СТРИКС" 4 пограничного отряда на Харьковском направлении уничтожили транспортное средство, антенну связи, атаковали 9 позиций захватчиков, в также ликвидировали 2 пехотинцев", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отряд "Крылья Омеги" Национальной гвардии Украины уничтожил за одни сутки сразу три вражеские гаубицы. Успешную операцию провели спецназовцы FPV-дронов и продемонстрировали высокую эффективность и точность действий.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники недавно устроили адскую ночь для захватчиков на Харьковщине. Они во время ночного рейда обнаружили и уничтожили вражеские укрытия, технику и антенну связи.

Также на днях украинские операторы беспилотников уничтожили современную российскую систему противовоздушной обороны "Бук-М3" вместе с боекомплектом. После удара произошла детонация и полное уничтожение установки.

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