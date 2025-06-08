Украинские операторы БПЛА уничтожили российский "Бук-М3" вместе с боекомплектом. Видео

Украинские операторы беспилотников уничтожили современную российскую систему противовоздушной обороны "Бук-М3" вместе с боекомплектом. После удара произошла детонация и полное уничтожение установки.

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Операцию успешно провели военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По словам военных, удар стал результатом слаженной работы подразделений.

"После обнаружения цель обездвижили, некоторое время "подсвечивали" и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки", – говорится в сообщении.

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" – современная российская система ПВО, которая может перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км. Ее потеря – это не только значительные финансовые убытки для врага, но и важный тактический успех ВСУ, открывающий больше возможностей для украинских операций в воздушном пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели Силы обороны Украины результативно атаковали позиции российских захватчиков, с которых те атаковали наши города и села, убивая мирных людей. В частности, украинские военные уничтожили три установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

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