Спецназовцы FPV-дронов НГУ за сутки уничтожили три гаубицы врага. Видео

Отряд "Крылья Омеги" Национальной гвардии Украины уничтожил за одни сутки сразу три вражеские гаубицы. Успешную операцию провели спецназовцы FPV-дронов и продемонстрировали высокую эффективность и точность действий.

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Об этом сообщили на Facebook-странице отдельного отряда специального назначения "Крылья Омеги". Нацгвардейцы назвали это "гаубичным хет-триком".

Защитники с помощью дронов обнаружили вражескую технику, которую впоследствии уничтожили.

"Гаубичный хет-трик! Спецназовцы FPV дронов Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" за сутки уничтожили три гаубицы противника", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники недавно устроили адскую ночь для захватчиков на Харьковщине. Они во время ночного рейда обнаружили и уничтожили вражеские укрытия, технику и антенну связи.

Также на днях украинские операторы беспилотников уничтожили современную российскую систему противовоздушной обороны "Бук-М3" вместе с боекомплектом. После удара произошла детонация и полное уничтожение установки.

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